Кто считает себя умнее — мужчины или женщины: исследование Phys.org

В опросах участвовали две группы: моложе 65 лет (90 женщин, 69 мужчин) и старше (93 женщины, 59 мужчин).

Каждый из добровольцев принял участие в опросе, касающемся самооценки. Далее каждый прошел несколько стандартизированных тестов, предназначенных для измерения IQ.

Сравнивая самооценку каждого испытуемого с результатами теста IQ, Джаннул обнаружила, что две подгруппы переоценили себя. Данные показали, что молодые мужчины склонны переоценивать свой IQ в среднем на 5–15 баллов.

Пожилые женщины также в среднем считают себя сильно умнее, чем есть на самом деле.

Также обнаружилось, что пожилые женщины, которые считали себя более привлекательными, чем большинство ровесниц, также переоценивали свой IQ.

Автор работы предполагает, что это может указывать на то, что у пожилых женщин самовосприятие сильно связано со степенью уверенности в себе.