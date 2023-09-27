Стилисты и врачи трихологи рассказали о главных мифах в уходе за волосами

Стрижка кончиков ускоряет рост волос. Доказано, что рост волос зависит только от волосяной луковицы и кровообращения.

Шампунь надо регулярно менять. Хотя миф очень распространен, это совершенно не так: качественные современные бьюти-продукты не вызывают привыкания.

Не заправлять волосы за ворот свитера. Спрятав пряди за ворот свитера или водолазки, вы, наоборот, защитите их от перепада температуры.

Чем чаще мыть голову, тем лучше. Частое использование шампуня вымывает из волос натуральные масла, которые придают блеск и густоту. Ограничьте использование шампуня до трех раз в неделю.