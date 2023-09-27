Стилисты и врачи трихологи рассказали о главных мифах в уходе за волосами

19:14 2023-09-27
Стилисты и врачи трихологи рассказали о главных мифах в уходе за волосами

Трихологи и стилисты единодушны: продуманный уход и бережное отношение к волосам могут помочь обзавестись роскошными локонами, и неважно, насколько щедрой к вам была генетика.

Стрижка кончиков ускоряет рост волос. Доказано, что рост волос зависит только от волосяной луковицы и кровообращения. 

Шампунь надо регулярно менять. Хотя миф очень распространен, это совершенно не так: качественные современные бьюти-продукты не вызывают привыкания.

Не заправлять волосы за ворот свитера. Спрятав пряди за ворот свитера или водолазки, вы, наоборот, защитите их от перепада температуры.

Чем чаще мыть голову, тем лучше. Частое использование шампуня вымывает из волос натуральные масла, которые придают блеск и густоту. Ограничьте использование шампуня до трех раз в неделю.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
22:14

Наталья Гончарова

Премьера картины Повелитель ветра с Бондарчуком в главной роли прошла в российской столице

Премьера картины Повелитель ветра с Бондарчуком в главной роли прошла в российской столице

В Москве состоялось кинособытие - в прокат вышла приключенческая картина "Повелитель ветра".
Наталья Гончарова
21:41

Наталья Гончарова

Врач-онколог Серяков назвал ранние признаки рака легкого

Врач-онколог Серяков назвал ранние признаки рака легкого

Онколог Александр Серяков сообщил, по каким признакам на ранней стадии можно узнать о том, что человека поразил рак легкого.
Наталья Гончарова
21:28

Наталья Гончарова

Руководитель МЧС Краснодаского края Волынкин арестован

Руководитель МЧС Краснодаского края Волынкин арестован

Начальника управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.
Наталья Гончарова
21:21

Наталья Гончарова

Крисевичу дали 5 лет тюрьмы за стрельбу на Красной площади

Крисевичу дали 5 лет тюрьмы за стрельбу на Красной площади

Тверской районный суд российской столицы вынес приговор участнику акции Павлу Крисевичу. Ему дали 5 лет тюремного заключения за стрельбу на Красной площади.
Наталья Гончарова
21:08

Наталья Гончарова

Наследник Кобзона Андрей обратился в суд с требованием наказать строителей его дома в Сочи

Наследник Кобзона Андрей обратился в суд с требованием наказать строителей его дома в Сочи

Сын Иосифа Кобзона Андрей и его внучка Анита Кобзон не довольны качеством строительных работ своего дома в Сочи.
Наталья Гончарова
20:53

Наталья Гончарова

Лазарев заявил, что не хочет, чтобы его наследники связывали свое будущее со сценой

Лазарев заявил, что не хочет, чтобы его наследники связывали свое будущее со сценой

Исполнитель Сергей Лазарев признался в своем последнем интервью, что очень не хочет, чтобы его сын Никита и дочь Анна связали свою жизнь с шоу-бизнесом.
Наталья Гончарова
20:43

Наталья Гончарова

Звезда американского шоу Холостячка Джош Зейтер сообщил, что находится в психбольнице

Звезда американского шоу Холостячка Джош Зейтер сообщил, что находится в психбольнице

Джош Зейтер не стал скрывать, что ему необходимо поправить собственное ментальное здоровье, а потому он решил подлечиться в специальном учреждении.