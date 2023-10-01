Как сегодня живет Владимир Брынцалов - эпатажный богач из эпохи 90-х

Знаменитый миллиардер из лихих 90-х владел фармацевтическими заводами, банком, страховой компанией, фарфоровыми, мебельными, текстильными, ликероводочными предприятиями.

Брынцалов купался в роскоши и охотно это демонстрировал публике. Однако все это в прошлом. Сегодня бывший миллиардер больше не является медийной персоной.

Чем же он занимается и как протекает его жизнь?

Откуда взялся

Изначально все выглядело так, что хорошая жизнь Брынцалову не светит.

Отец был врагом народа, у матери тоже не все было гладко, ее отца, казачьего атамана, расстреляли, а ей даже не позволили закончить школу.

Семья была многодетная, в ней подрастали, кроме Владимира, еще дочери Таня и Вера.

Жизнь была трудная, доходы складывались из небольшой зарплаты матери, работавшей прачкой, и пенсии отца, которому платили за инвалидность: на ВОв он потерял ногу.

Однако родители были настоящие труженики и смогли со временем разжиться коровой, потом появились кролики, голуби. Отец и мать стали приторговывать на рынке.

Сын Володя в школе показывал неплохие результаты в учебе, но вот поведение было ужасным, за что его отчислили из школы раньше срока.

В октябрята не приняли, в пионеры и комсомольцы тоже, ведь он был врагом народа. Завершить среднее образование Владимир смог в школе рабочей молодежи.