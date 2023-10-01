Как сегодня живет Владимир Брынцалов - эпатажный богач из эпохи 90-х

Знаменитый миллиардер из лихих 90-х владел фармацевтическими заводами, банком, страховой компанией, фарфоровыми, мебельными, текстильными, ликероводочными предприятиями.
Брынцалов купался в роскоши и охотно это демонстрировал публике. Однако все это в прошлом. Сегодня бывший миллиардер больше не является медийной персоной.
Чем же он занимается и как протекает его жизнь?
Откуда взялся
Изначально все выглядело так, что хорошая жизнь Брынцалову не светит.
Отец был врагом народа, у матери тоже не все было гладко, ее отца, казачьего атамана, расстреляли, а ей даже не позволили закончить школу.
Семья была многодетная, в ней подрастали, кроме Владимира, еще дочери Таня и Вера.
Жизнь была трудная, доходы складывались из небольшой зарплаты матери, работавшей прачкой, и пенсии отца, которому платили за инвалидность: на ВОв он потерял ногу.
Однако родители были настоящие труженики и смогли со временем разжиться коровой, потом появились кролики, голуби. Отец и мать стали приторговывать на рынке.
Сын Володя в школе показывал неплохие результаты в учебе, но вот поведение было ужасным, за что его отчислили из школы раньше срока.
В октябрята не приняли, в пионеры и комсомольцы тоже, ведь он был врагом народа. Завершить среднее образование Владимир смог в школе рабочей молодежи.
Далее был политех, диплом горного инженера. Работал преподавателем в техникуме, потом ушел на стройку, там зарплата была выше.
Как стал миллиардером
На стройке проснулась предпринимательская жилка. Там сделал карьеру: был прорабом - стал начальником стройуправления в родном Черкесске.
Он уже был членом партии, появились нужные знакомства.
Тяга к роскошной жизни у Владимира Брынцалова была всегда, и он в какой-то момент потерял контроль над ситуацией.
Ведь очень чесались руки попользоваться накопленными средствами, которые не всегда честно доставались.
Так у Брынцалова неизвестно откуда появился большой дом, после чего последовало исключение из партии.
Нашли формальную причину - мелкобуржуазные повадки, а по факту, наказали за доходы, доставшиеся мутным путем.
Работы делец-неудачник тоже лишился. Однако упорно продолжал хотеть жить красиво.
Вскоре Брынцалов снова пролез в начальники. Стал руководить подсобным хозяйством в пчелосовхозе и зарегистрировал в Москве свой кооператив "Пчелка".
Прошло пару лет, и неугомонный Владимир Брынцалов уже был главой Ассоциации производителей лекарств Москвы. Он же сам ее и создал.
Вскоре Ассоциация превратилась в АО "Ферейн", здесь был налажен непосредственно производственный процесс.
Бизнес рос и ширился, в 90-е пришла для Брынцалова золотая пора.
Появлялись все новые предприятия, которые постоянно увеличивали доходы своего владельца. И были они отнюдь не всегда законными.
Так, фармацевтическое производство использовало непроверенное сырье.
Инсулин, для изготовления которого нужна была лицензия и особая технология датской компании Novo Nordisk, делался с нарушениями, диабетики получали серьезные осложнения.
В то же время Брынцалов стал известной персоной, его часто показывали по телевизору, где он рад был блеснуть своей роскошью.
Так мальчишка из бедного семейства выбился в люди и стал богачом, он страшно этим гордился.
Жизнь Брынцалов действительно вел шикарную: ставил золотые унитазы, вешал известные картины, носил ботинки из крокодиловой кожи.
Миллиардер позволил вести съемки из его дворца в Салтыковке, где все сверкало золотом и напоминало музей антиквариата.
Ходить по дому можно было только в специальных тапочках. Съемочная группа смотрела на все, широкими от удивления глазами.
Повсюду были мрамор, античные скульптуры, золото, дорогая лепнина, большие бассейны, роскошные зеркала.
Правда, со вкусом у владельца всего этого великолепия явно были проблемы.
Однако он этим нисколько не смущался, важно было показать всем, какой он крутой, вызвать всеобщую народную зависть.
Этого миллиардеру показалось мало, и он замахнулся на кресло президента, пожелав управлять всей страной.
Из миллиардера в миллионеры
Владимир Брынцалов решил выдвинуть свою кандидатуру в президентских выборах 2004 года.
Это привлекло к его персоне внимание следственных структур.
В 1996 году он уже пытался пробиться в президенты, потом его избрали в Госдуму.
Однако особую заинтересованность к бизнесмену органы проявили только в 2004 году.
Пошли рейды с проверками, а за ними последовало стремительное уменьшение состояния заносчивого миллиардера.
ЗАО "Ферейн", которым формально руководила сестра Татьяна, попал в поле зрения первым.
После проверок начальница получила штраф и условно 5 лет за то, что было выявлено производство фальсификата.
Владимир Брынцалов попробовал вывезти часть фармацевтического бизнеса в Беларусь. Помещения, которые освободились, отдал арендаторам.
Однако впоследствии бизнесмену все же пришлось распродавать активы за небольшие деньги.
Теперь он уже не был миллиардером, а превратился в миллионера. На сегодняшний день его состояние составляет "всего лишь" около 400 млн долларов.
Жена "разорившегося" богача развелась с ним и уехала жить в Монако, увезла туда же детей.
Владимир Алексеевич живет в России на доходы, которые получает, сдавая свою недвижимость в аренду.
Роскошный дворец тоже можно снять за большие деньги, там нередко снимаются фильмы про 90-е годы и успешных предпринимателей того времени.
Во дворце также любят отмечать свадьбы, делать крутые фотосессии. Дом - местное достояние.
Ходят разговоры, что сам миллионер с сыном тоже живут во дворце. В 2021 году Брынцалов отметил 75-летие.
Он не стремиться попасть в медийное пространство и предпочитает тихую, закрытую жизнь.
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