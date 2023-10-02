Виктория Боня хочет заморозить свои яйцеклетки в московской клинике

13:11 2023-10-02
Виктория Боня хочет заморозить свои яйцеклетки в московской клинике

43-летняя блогер и телеведущая заявила, что для нее это последний шанс, но она рассчитывает на положительный результат.

43-летняя телеведущая Виктория Боня сообщила в соцсетях о своем намерении заморозить яйцеклетки в московской клинике, пишет Мослента. 

Приехала на полный чек-ап. Планирую заморозить яйцеклетки. В моем возрасте это, конечно же, последний шанс, - считает блогер.

Технология заморозки яйцеклеток дает возможность женщинам сохранить биологический материал для будущего рождения детей.

По словам Бони, более эффективно это делать до 35 лет. Но она, тем не менее, рассчитывает на положительный результат процедуры, потому что ведет здоровый образ жизни.

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