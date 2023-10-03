Американка в 104 года прыгнула с парашютом и побила мировой рекорд

104-летняя жительница Чикаго Дороти Хоффнер рассчитывает на получение сертификата от Книги рекордов Гиннеса - как самый зрелый человек, когда-либо прыгавший с парашютом.

Свой прыжок женщина совершила с высоты 4100 метров в тандеме с инструктором, приземлившись в аэропорту Иллинойса.

Впервые Хоффнер прыгнула с парашютом в возрасте 100 лет.

1 октября 2023 года американка оставила ходунки возле самолета Skyvan, волонтеры помогли ей подняться по трапу к другим пассажирам, которые собирались также прыгнуть с парашютом.

"Возраст - всего лишь число", - считает Дороти Хоффнер.

Такое заявление ликующей толпе женщина сделала после того, как приземлилась в аэропорту в американской Оттаве, сообщает газета Chicago Tribune.

Рекорд самого старейшего парашютиста в мае 2022-го года установила 103-летняя шведка Линния Ингегард Ларссон.