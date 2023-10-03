В Приморском крае на детской площадке обнаружили медведя

Его заметили на одной из детских площадок.
На текущий момент хищника уже ищут полиция и специалисты охотнадзор.
В результате инцидента никто не пострадал.
Его заметили на одной из детских площадок.
На текущий момент хищника уже ищут полиция и специалисты охотнадзор.
В результате инцидента никто не пострадал.
Светлана Репина
Гендиректор компании по производству электромобилей Rivian Automotive Р.Дж. Скариндж предположил, что те, кто покупает автомобиль с ДВС, будут игнорировать прогресс, достигнутый в сфере электромобилей, и вскоре пожалеют о своем решении.
Иван Ободов
В ходе исследования, проведенного китайскими учеными, было обнаружено, что пиво может оказывать положительное воздействие на здоровье кишечника и микробиома человека, которое может превосходить эффекты некоторых популярных пробиотиков.