Жизнь на борту кораблей была далека от комфорта

Еда была представлена главным образом засоленным мясом (солониной) и мукой — так она могла храниться долго.

Медицинская помощь оказывалась на очень низком уровне, и моряки часто становились жертвами болезней, таких как печально знаменитая цинга.

Например, Васко да Гама потерял более 100 членов своей «160-человеческой» экспедиции в пути в Индию.

Исследователи оценивают, что в период с 1600 по 1800 годы на кораблях в дальних плаваниях умерло не менее миллиона моряков.

Впервые обязательный запас фруктов был введен в Британском флоте, где моряков снабжали лаймом, богатым витамином C.

Самой серьезной угрозой для моряков была погода. Морская болезнь, особенно при вынужденной физической работе на палубе, была неприятным явлением.

На кораблях не было выходных и отпусков, однако это была далеко не единственная проблема.

Парусные корабли были крайне уязвимыми перед бурями и штилями, потому погода была ключевым фактором успеха экспедиции.

На корабле по факту не было возможности согреться или укрыться от палящего солнца. Внезапный шторм мог легко выбить корабль с курса, разбить его о рифы или навсегда утопить.

Воды Карибского моря до сих пор служат местом погребения множества кораблей: тысячи судов, если не десятки тысяч, лежат на дне моря возле Кубы, Гаити, в Мексиканском заливе и у берегов Флориды — по этому маршруту корабли, нагруженные золотом, отправлялись из Нового Света в Испанию.

Тонны драгоценных металлов и сокровищ остаются на дне, напоминая о потерянных возможностях.