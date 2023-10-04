Клава Кока выбрала себе жениха на шоу и страстно поцеловала его в прямом эфире

07:42 2023-10-04
Клава Кока выбрала себе жениха на шоу и страстно поцеловала его в прямом эфире

На канале завершился проект «Сердце Клавы», где за любовь певицы боролись самые красивые парни России.

Показ шоу «Сердце Клавы» завершился на канале «Пятница!». До финала дошли всего трое участников: бизнесмен Антон Попович, ведущий мероприятий Сергей Беликов, а также блогер и модель Александр Поверин, сообщает СтарХит.

Певица перед окончательным выбором провела с каждым молодым человеком день. С одним Клава окунулась в атмосферу гавайской вечеринки, с другим - устроила расслабленный выходной. А третий предложил девушке вспомнить прошлое на романтической встрече.

Девушка в итоге отдала сердце 25-летнему Александру Поверину. 

Многие поклонники одобрили выбор Коки. Но сваха Роза Сябитова считает, что девушка, которую она консультировала на протяжении всего сезона, ошиблась. По ее мнению, певице лучше было бы отдать предпочтение Сергею Беликову.

Сябитова даже раскрыла «компромат» на Поверина, предложив героине открыть конверт, но Клава решила этого не делать.

После проекта Клава и Поверин поехали в Санкт-Петербург, затем провели отдых на море и съездили в парк аттракционов.

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