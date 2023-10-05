Недовольная пациентка хирурга Тимура Хайдарова показала грудь в эфире телевидения

Россиянка Людмила Геращенко предъявила свои претензии пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. Женщина подняла в студии топ, чтобы показать результат неудачной операции, сообщает Космополитен.
В последние три месяца на звездного доктора обрушился целый шквал жалоб. Первыми о некачественной пластике заявили певицы Слава и Любовь Успенская.
Адвокат пострадавших сторон Елена Сенина вызвала Хайдарова на очную ставку в телешоу. С юристом в студию приехали также недовольные пациентки.
По словам Людмилы, Хайдаров ее оперировал в 2021 году, и итог хирургического вмешательства ее расстроил. Женщина заявила, что у нее теперь четыре груди.
На этот рассказ бурно отреагировала жена доктора Светлана Сильваши:
Когда-то нас настигнет вендетта. Это ваши слова, Людмила.
Людмила пришла в ярость. В доказательство своих слов она приподняла топ и прямо в студии обнажила грудь. Затем полуобнаженная женщина повернулась к жене хирурга:
Посмотрите! Вы хотите ходить с такой грудью?- закричала Геращенко.
Потом пострадавшая повернулась к залу и камерам, чтобы результаты пластики увидели и они.
Сильваши уточнила, что по делу Людмилы проведена проверка и ей выплатили компенсацию.
И что? К кому я теперь пойду делать эту грудь? - парировала Геращенко.
Интересы Тимура защищает адвокат Александр Добровинский. Юрист подчеркнул, что пока нет ни одного судебного разбирательства, которое связано с Хайдаровым.
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