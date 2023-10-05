Недовольная пациентка хирурга Тимура Хайдарова показала грудь в эфире телевидения

Людмила пришла в ярость. В доказательство своих слов она приподняла топ и прямо в студии обнажила грудь. Затем полуобнаженная женщина повернулась к жене хирурга:

Посмотрите! Вы хотите ходить с такой грудью?- закричала Геращенко.

Потом пострадавшая повернулась к залу и камерам, чтобы результаты пластики увидели и они.

Сильваши уточнила, что по делу Людмилы проведена проверка и ей выплатили компенсацию.

И что? К кому я теперь пойду делать эту грудь? - парировала Геращенко.

Интересы Тимура защищает адвокат Александр Добровинский. Юрист подчеркнул, что пока нет ни одного судебного разбирательства, которое связано с Хайдаровым.