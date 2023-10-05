У звездной мамы родился слишком обычный ребенок: почему не сложились отношения Гурченко с дочерью

Девушка надеялась, что будущий муж окажется таким же, как ее отец, в котором она души не чаяла.

Впервые молодые люди увидели друг друга в студенческой столовой и сразу глянулись друг другу.

Красивый, умный, образованный, похожий на Лоуренса Оливье, он сразу влюбил в себя Людмилу.

Гурченко родила дочку в 23 года. В то время она была замужем за Борисом Андроникашвили.

Первый брак и появление Маши

Людмила Гурченко, востребованная актриса, певица, звезда и знаменитость - ей было некогда заниматься дочкой, карьера отнимала слишком много времени, да и характер у легенды советского экрана был, прямо сказать, не сахар.

Пара получилась красивая, они хорошо смотрелись вместе, стороннему наблюдателю казались просто идеальным союзом, но это только так казалось... Борис не очень-то заботился о содержании семьи, денег не хватало, и это была острая проблема. Он умел красиво говорить, делать громкие обещания, но поступки шли со словами вразрез. Людмила была сильно влюблена и хранила верность всей душой, ждала от мужа того же, но напрасно. Был и еще один момент, который страшно раздражал мужчину: жена стала настоящей звездой, в то время как его карьера не удалась. Он начал злиться по пустякам, стал мелочным и унижал Людмилу при удобном случае, а главное - постоянно изменял жене. Она приняла тяжелое решение об уходе, дочке было всего 1,5 года. Отец ничуть не жалел об этом и легко отказался от девочки. Потом Гурченко вспоминала об этом эпизоде жизни как о тяжелом испытании, когда она поняла, что жертвенная любовь - это всегда сплошная боль. Он не мой человек. Красив, но чужой. Материнство Людмиле тоже не принесло счастья. Она хотела сына, мечтала дать ему имя Марк, как у отца-баяниста, а тут родилась девочка. Будущая мать желала родить красивого ребенка, поэтому старалась почаще радовать взгляд красивыми и приятными вещами. Все так и получилось. Дочка радилась очень миловидной, это был белокурый голубоглазый ангел. Однако тоска по работе давала знать, вскоре актриса оставила Машу родителям и отправлась в Москву. С момента родов прошло не более трех месяцев.

Внучку бабушка и дедушка очень любили, старались отдавать ей как можно больше тепла и внимания, однако оба тоже работали. За Машей часто присматривала няня. Однако ребенок должен был расти с матерью, было решено соединить их снова и восстановить прерванную связь. Это было трудно, девочка отвыкла от мамы и даже пыталась убежать назад к бабушке с дедушкой. Первым неприятным моментом для актрисы стала некрасивая речь ребенка, которая говорила с деревенским акцентом. Людмилу это страшно раздражало. Как оказалось, Машу успели избаловать вдали от матери, дома же ее ждали строгость, крики, суровые требования, девочка к этому не привыкла. Сама Гурченко не скрывала, что не была идеальной матерью. Об этом она рассказывала в интервью неоднократно, подтверждая, что искусство было для нее на первом месте, дочка часто оставалась без мамы. Людмила постоянно ездила с гастролями или была на съемках. Девочке разрешалось путешествовать с матерью только во время летних каникул. Моя дочь научилась жить без меня Маша и правда привыкла обходиться без мамы, она стала очень самостоятельной. В 6 лет сама ходила за покупками, научилась обращаться с деньгами, не боялась оставаться одна дома до сумерек. Отправляясь гастролировать, Гурченко просила знакомых присмотреть за дочкой. Однако по большому счету она никому не была нужна, все занимались своими делами. Девочка снова росла в одиночестве.

Людмила хотела обрести в лице дочери хорошую подругу, однако понимания не было, но были ссоры и несоответствие во всем. Мария росла совсем другой, она была ни капли не похожа на мать. Актриса Татьяна Бестаева: Когда Гурченко поняла: у неё родился нормальный, обычный ребёнок, она была страшно разочарована! У Маши не оказалось никаких особенных талантов. А Люся умела любить только за талант. Гурченко, талантливая актриса, очень хотела, чтобы дочь тоже могла петь, танцевать, была стройной, как она. Мать всеми силами старалась развивать девочку, искала в ней таланты, но тщетно. Машу записали на занятия танцами, она посещала школу фигурного катания, ее водили на спектакли в театр. Однако девочке все это было неинтересно, она хотела быть обычным ребенком - резвиться и играть. В школе Маша тоже не показывала особых успехов, даже училась хуже других детей. Все это очень расстраивало ее мать. Ее дочь была совершенно обычной и ничем не отличалась от сверстников. Яркая и элегантная актриса всегда выглядела с иголочки, следила за собой, носила модную, стильную одежду, старалась всегда быть безупречной.

Шпильки и всевозможные украшения были обязательной частью гардероба. Маша была безразлична ко всем этим вещам, она любила одеваться скромно и просто, так, чтобы было удобно. Девочка не делала макияж, вообще не признавала косметику и специально красила волосы, чтобы отличаться от мамы, которая была блондинкой. Мария Королева, дочь Людмилы Марковны: Может быть, это был мой протест. Сначала мама пыталась меня переубедить, но безуспешно: я всё делала вопреки ее желанию, а она легко теряла терпение и раздражалась, поэтому её слова не доходили до меня. Убедившись, наконец, что дочь никогда не будет актрисой и звездой, Гурченко стала искать ей другое занятие. Она попробовала сделать из девочки косметолога, потому что сама очень следила за внешностью и старалась продлить молодость. Тем более профессия по тем временам была очень популярной и востребованной. Маша отучилась в медучилище, но высшее образование получать отказалась. С этого момента мать окончательно потеряла интерес к дочери, просто махнула на нее рукой.

Как Маша уживалась с мужьями мамы Отец девочки забыл о ней напрочь, и она должна была неоднократно привыкать к новым маминым мужчинам. Сначала это был Александр Фадеев-младший. Брак стал ошибкой, муж распускал семейные деньги, пил и сильно ревновал Людмилу. Свекровь хорошо относилась к девочке и заботилась о ней, однако этот период скоро закончился. Появился новый муж - Иосиф Кобзон, Маша тогда училась в первом классе. С этим человеком девочка нашла общий язык и подружилась, но союз распался через три года. Самым близким человеком для Марии стал молодой музыкант Константин Купервейс, только его девочка называла папой. Этот мужчина очень любил ее мать, был нежен и ласков с ней. Девочке на тот момент исполнилось 14 лет.

Машин брак Едва достигнув совершеннолетия, Мария сама вышла замуж и ушла из семьи. Избранником стал Александр Королев, они учились в одной школе. Сначала зять понравился Гурченко, он не заигрывал с другими девушками, вел себя скромно, носил скромную старую одежду. Александр занимался книгами - продавал и обменивал. Это было доходное дело по тем временам. Отметили пышную свадьбу, как полагается, мать подарила дочке колечко с бриллиантом, ставшее семейной реликвией. Молодожены получили жилье - две комнаты в трехкомнатной квартире. Третью занимала одинокая женщина. Это был совсем неплохой вариант для молодой семьи. Потом Гурченко раскусила "скромного" зятя, который свысока относился к людям, страдал манией величия и был очень конфликтным, хитрым и расчетливым. Он стал настаивать на том, что им с Машей нужна отдельная квартира, остальную помощь он презрительно называл "подачками". Гурченко: Он не общался с отцом лет десять, потом с матерью. Он также внёс разлад в нашу семью.



Внуки Гурченко У Маши появилось двое детей - Марк и Елена, так звали бабушку и дедушку Марии по материнской линии. Гурченко была в восторге, ведь она так хотела сына, внук стал любимчиком. Отношения у супругов не складывались, в итоге все закончилось разводом. Прошло еще полтора года, и они решили сойтись снова, повторно оформили брак. У Маши с матерью после всех этих событий связь ослабла еще больше, они стали редко видеться. Внука же бабушка очень любила, даже сверх меры. Она отдавала ему нерастраченную любовь, уделяла много внимания, баловала его деньгами, дорогой одеждой, возила с собой за границу. Марк тоже привязался к бабушке и называл ее Люси. Избалованный подросток увлекся запрещенными препаратами, и это привело к трагедии. Он ушел из жизни в 16 лет. Мария очень тяжело переживала утрату, ее здоровье было подорвано, развилась сильная депрессия.

Дележка квартиры и полный разлад Маша не нашла в себе силы сообщить тяжелую весть матери, Гурченко все узнала от соседа и затаила обиду. Отношения с дочкой почти прекратились. Потом мать и дочь погрязли в судебных тяжбах. Они боролись за квартиру. Мария с семьей поселилась в доме бабушки Елены, она в итоге оставила недвижимость в наследство внучке, которая за ней смотрела в старости. Людмила Марковна это решение опротестовала и вознамерилась вернуть себе квартиру, которую сама купила матери. Был суд, который решил поделить жилье пополам между претендентками. Гурченко это не устроило, она хотела все забрать себе. Дочь в конце концов просто уступила ей свою долю. Теперь отношений между матерью и дочкой не было вообще. В 2011 году Гурченко умерла, ей было 75 лет. Мария узнала это известие из СМИ. Дочка пережила маму всего на 6 лет. Все эти годы, по ее словам, она мысленно беседовала с матерью, пытаясь сказать ей все, что нужно было сказать при жизни.