Успенская рассказала, что Киркоров звал ее замуж

Любовь Успенская на Youtube-шоу «Алена, блин!» рассказала, что король российской эстрады Филипп Киркоров делал ей предложение руки и сердца, сообщает 5-tv.ru.
Любовь Успенская и Филипп Киркоров часто ссорятся публично, в скандале вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова тоже оказались по разные стороны. В частности, Успенская обвиняет звездного доктора, что он испортил ей фигуру. А Киркоров своим телом после операций Хайдарова вполне доволен.
Певица при этом призналась, что ранее у нее были более теплые чувства к Филиппу Киркорову. Более того - коллега даже предлагал ей руку и сердце.
Он делал мне предложение в Америке. Я была замужем, у меня ребенок. Мне было смешно, — призналась артистка.
По словам Успенской, Киркоров долго от отказа горевать не стал и через неделю повел под венец другую. И в целом, считает звезда, король российской эстрады со временем изменился не в лучшую сторону.
Если ему выгодно, он будет с тобой дружить. А если человек ему не нужен, тогда нет, - отметила Успенская.
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