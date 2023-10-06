Успенская рассказала, что Киркоров звал ее замуж

09:14 2023-10-06
Успенская рассказала, что Киркоров звал ее замуж

Знаменитости часто ссорятся, но три десятка лет назад в их жизни был более теплый период отношений.

Любовь Успенская на Youtube-шоу «Алена, блин!» рассказала, что король российской эстрады Филипп Киркоров делал ей предложение руки и сердца, сообщает 5-tv.ru.

Любовь Успенская и Филипп Киркоров часто ссорятся публично, в скандале вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова тоже оказались по разные стороны. В частности, Успенская обвиняет звездного доктора, что он испортил ей фигуру. А Киркоров своим телом после операций Хайдарова вполне доволен.

Певица при этом призналась, что ранее у нее были более теплые чувства к Филиппу Киркорову.  Более того - коллега даже предлагал ей руку и сердце.

Он делал мне предложение в Америке. Я была замужем, у меня ребенок. Мне было смешно, — призналась артистка.

По словам Успенской, Киркоров долго от отказа горевать не стал и через неделю повел под венец другую. И в целом, считает звезда, король российской эстрады со временем изменился не в лучшую сторону.

Если ему выгодно, он будет с тобой дружить. А если человек ему не нужен, тогда нет, - отметила Успенская.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
10:38

Светлана Игнатьева

Иосиф Сталин запретил пить до дна автору гимна СССР Сергею Михалкову

Иосиф Сталин запретил пить до дна автору гимна СССР Сергею Михалкову

Поэт под контролем лидера страны работал над созданием гимна, и Сталин пригласил авторов отметить завершение проекта в правительственной ложе.
Светлана Игнатьева
10:11

Светлана Игнатьева

Вера Брежнева наконец призналась в разводе с Константином Меладзе

Вера Брежнева наконец призналась в разводе с Константином Меладзе

В Сети давно появились сплетни о том, что певица ушла от продюсера, которого увела в нулевых из семьи с тремя детьми.
Светлана Игнатьева
10:04

Светлана Игнатьева

Певица Монеточка продала свою московскую квартиру за 30 миллионов рублей

Певица Монеточка продала свою московскую квартиру за 30 миллионов рублей

Новыми хозяевам апартаментов стали 43-летний режиссер с супругой, их имена не разглашаются.
Светлана Игнатьева
09:55

Светлана Игнатьева

Московская учительница выиграла в лотерею 2 миллиона рублей

Московская учительница выиграла в лотерею 2 миллиона рублей

Женщина призналась, что на приз даже не надеялась, а лотерейный билет купила развлечения ради.
Светлана Игнатьева
09:45

Светлана Игнатьева

Суд отклонил иск Светланы Бондарчук к бывшему мужу

Суд отклонил иск Светланы Бондарчук к бывшему мужу

В картотеке московских судов иск Светланы Бондарчук к бывшему супругу появился 26 сентября. Причины разногласия экс-супругов не называются.
Светлана Игнатьева
09:32

Светлана Игнатьева

Милохин предложил брату Хабиба Нурмагомедова сразиться с ним на ринге

Милохин предложил брату Хабиба Нурмагомедова сразиться с ним на ринге

Хабиб уже прокомментировал слова опального блогера. Нурмагомедовы не исключают, что молодой человек пиарится на их именах.