Российская актриса Елена Кондулайнен пропала без вести

Знаменитая российская актриса Елена Кондулайнен неожиданно исчезла, друзья и коллеги не могут нигде отыскать советскую красавицу, сообщает 5-tv.ru.

По предварительным данным, звезду ленты «Курорт особого назначения» ждали на открытии очередного сезона Театра Луны. Планировалось, что знаменитость в тот же день получит список новых ролей, однако Кондулайнен там так и не появилась.

Звонки и личные визиты в дом актрисы результата не дали. Экспресс-газета пишет, что первыми забили тревогу телевизионщики, затем к ситуации подключились друзья.

Как выяснилось, о пропаже и о возможных причинах исчезновения актрисы не знает также худрук ее театра Евгений Герасимов.

Никто не знает. Ее нет в театре, дома тоже. И друзья не знают, где она, - сознался он.

Кондулайнен, к слову, из поля зрения близких друзей исчезает не в первый раз. В 2022-м году ситуация была аналогичной. Тогда оказалось, что Кондулайнен перенесла инсульт и не хотела ни с кем общаться.