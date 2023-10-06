Врач рассказал, с какого возраста нужно вести ребенка к стоматологу

Врач Сабит Алиев в беседе с изданием «Газета.Ru» объяснил, что оптимальный возраст для первого поседения – два года.

Как отметил специалист, к этому возрасту у ребенка уже сформированы 20 зубов. Медик определит, ровно ли они растут, подскажет, есть ли проблемы, а также объяснит, какой уход необходим. Кроме этого, стоматолог объяснит, какие процедуры нужны будут в дальнейшем.

Важно периодически посещать кабинет такого доктора с ребенком, поскольку невылеченные в детстве зубы могут болеть уже во взрослом возрасте.

Алиев порекомендовал с малых лет учить детей правильно пользоваться зубной щеткой и нитью, а также рассказывать о вреде сахара.