Врач рассказал, с какого возраста нужно вести ребенка к стоматологу

19:20 2023-10-06
Врач рассказал, с какого возраста нужно вести ребенка к стоматологу

Любая мама и любой папа хочет, чтобы их дети были счастливыми и радостными, но веселиться и играть куда сложнее, если малышу начинают болеть зубы.

Врач Сабит Алиев в беседе с изданием «Газета.Ru» объяснил, что оптимальный возраст для первого поседения – два года.

Как отметил специалист, к этому возрасту у ребенка уже сформированы 20 зубов. Медик определит, ровно ли они растут, подскажет, есть ли проблемы, а также объяснит, какой уход необходим. Кроме этого, стоматолог объяснит, какие процедуры нужны будут в дальнейшем.

Важно периодически посещать кабинет такого доктора с ребенком, поскольку невылеченные в детстве зубы могут болеть уже во взрослом возрасте.

Алиев порекомендовал с малых лет учить детей правильно пользоваться зубной щеткой и нитью, а также рассказывать о вреде сахара.

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