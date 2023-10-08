За границей умер звезда сериала «Сваты» Альваро Карканье

Популярный в Мексике актер Альваро Карканье умер на 86-м году, сообщает 5-tv.ru. Об уходе звезды сообщает Национальная ассоциация переводчиков. Причина смерти при этом не раскрывается.

Артист имел известность и под другим именем: Альбаро Кареано. А полностью оно звучит, как Альваро де Хесус Карканьо Рикальде.

Карьера артиста в гору пошла в 1970-х годах. За свою жизнь Альваро Карканье снялся в десятках фильмов, сериалов и теленовелл. Зритель его хорошо знает также по сериалам «Сваты», «Конане» и «Чудеса».

Альваро также режиссировал картины и писал сценарии. К примеру, он создал сериал «Однажды у нас вырастут крылья».