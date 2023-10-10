На Гаити бандиты пытались похитить пастора во время церковной службы

Трое из них пришли в своих лучших воскресных костюмах и сидели среди молящихся. Еще двенадцать человек были хорошо вооружены и одеты в форму спецназа, аналогичную форме национальной полиции Гаити.

Бандиты пытались похитить пастора. Один из предполагаемых нападавших был убит полицией.

Во время вторжения также были ограблены несколько верующих, а из церкви было украдено оборудование. Пастора спасла его охрана.

В момент нападения агенты Национальной полиции Гаити проводили неподалеку еще одну операцию, в ходе которой освободили трех человек и предположительно убили двух бандитов. Они быстро отреагировали на нападение на церковь.