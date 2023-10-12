Какие секреты скрывают китайские «шары дьявола»

Истории этого уникального ремесла - более 1000 лет. Но и ранее в Китае высоко ценили изделия из слоновых бивней. Самая древняя сфера, состоящая из трех слоев, относится к периоду правления династии Сун (960 – 1279 годы).

Такие ажурные шары состоят из множества сфер, каждая из них свободно вращается одна в другой. При такой сложности конструкции каждый шар украшен изящной ажурной резьбой и гравировкой.

Любопытно, что каждый шар вырезан из той же части материала, что и предыдущие. Он очень похож на русскую матрешку, - отмечает автор канала Культурология на платформе Дзен.

Конструкция при этом цельная, а не разборная. Резьба «шар в шаре» - невероятно тонкая и кропотливая работа. Если в Средние века резчик брался за работу над таким шаром, это значило, что мастер будет трудиться над ним всю жизнь.

Как мастерам удается создать такое чудо? Сначала фрагменту бивня слона придается форму идеального шара, затем прорезает там несколько конусообразных отверстий, вершины которых сходятся в центре сферы.

Потом в каждом отверстии наносятся метки, чтобы определить, сколько шаров будет внутри самого большого шара.

Работу мастер начинает с центрального шара, его вырезают изнутри. Потом поочередно - все последующие, по направлению к внешнему слою. Потом полученные движущиеся один в другом шары мастер поочередно покрывает резьбой или гравировкой, при этом вращая их друг в друге.

Верхний шар толще остальных, его украшают особенно тщательно.

Такие резчики-мастера в Китае всегда очень ценились. Но была и обратная сторона медали: не все верили, что человек способен вырезать сложные вещи. Потому в Китае ходили слухи, будто без потусторонней помощи не обошлось.

А европейцы, впервые увидев такое чудо, вообще прозвали их «дьявольскими шарами».

Нужно отметить, что в древнем Китае существовала жуткая легенда, согласно которой каждого мастера, который познал тайны изготовления шаров-загадок, убивали - чтобы никто не узнал о секретах производства подобных изделий.