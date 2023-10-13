Иностранные знаменитости подписали открытое письмо в поддержку Израиля

Общественная организация Creative Community For Peace информирует, что более 700 "лидеров индустрии развлечений" подписало открытое письмо в поддержку Израиля на фоне нападения на государство ХАМАС.

Среди выступивших против радикалов из Палестины такие известные личности, как актеры Майкл Дуглас, Джейми Ли Кёртис, Хелен Миррен и многие другие.

В обращении также выражено негодование по поводу того, что кроме граждан Израиля в числе без вести пропавших числятся люди с гражданством США, Великобритании, Канады, Франции, РФ, Украины и многих других стран.