Галкин намерен уехать из Израиля, оставив Пугачеву с детьми в небезопасном государстве

Максим Галкин сообщил в своих соцсетях, что возобновляет гастроли.

Самым ближайшим его концертом будет на Кипре 20 октября, после юморист намерен отправиться в тур по Европе.

Выступления юмориста расписаны вплоть до 10 декабря 2023 года. По всей видимости, Новый год артист справит в кругу семьи.

Информацию о том, что находится в Риге, Максим Галкин отрицает, заявляя, что в Латвию с концертами едет лишь летом 2024 года.