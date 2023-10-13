Галкин намерен уехать из Израиля, оставив Пугачеву с детьми в небезопасном государстве

18:22 2023-10-13
Галкин намерен уехать из Израиля, оставив Пугачеву с детьми в небезопасном государстве

Дело в том, что даже в такой ситуации, что творится сейчас в Израиле, Максим Галкин не намерен останавливать свою концертную деятельность.

Максим Галкин сообщил в своих соцсетях, что возобновляет гастроли.

Самым ближайшим его концертом будет на Кипре 20 октября, после юморист намерен отправиться в тур по Европе.

Выступления юмориста расписаны вплоть до 10 декабря 2023 года. По всей видимости, Новый год артист справит в кругу семьи.

Информацию о том, что находится в Риге, Максим Галкин отрицает, заявляя, что в Латвию с концертами едет лишь летом 2024 года.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
19:52

Наталья Гончарова

Волочкова осудила своего приятеля Джигурду, который обвинил концертного директора в педофилии и уволил

Волочкова осудила своего приятеля Джигурду, который обвинил концертного директора в педофилии и уволил

Артистка балета Анастасия Волочкова убеждена, что актер Никита Джигурда не прав в том, что уволил своего концертного директора Евгения, обвинив его при этом в педофилии.
Наталья Гончарова
19:37

Наталья Гончарова

Брежнева пожаловалась, что на теме ее развода с Меладзе много спекуляций, по этой причине она не намерена озвучивать его причину

Брежнева пожаловалась, что на теме ее развода с Меладзе много спекуляций, по этой причине она не намерена озвучивать его причину

Вера Брежнева заявила, что она и ее экс-супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, вправе не называть причин своего расставания.
Наталья Гончарова
19:06

Наталья Гончарова

Shaman рассказал о том, как выступал на концерте с Путиным

Shaman рассказал о том, как выступал на концерте с Путиным

Выступление с российским лидером Владимиром Путиным Ярослав Дронов назвал самым запоминающимся событием в его жизни.
Наталья Гончарова
18:41

Наталья Гончарова

Бритни Спирс провела вечер с колумбийским исполнителем Малубой

Бритни Спирс провела вечер с колумбийским исполнителем Малубой

Об этом ужине Бритни Спирс никакой информации в своих соцсетях не сообщала, зато совместное с ней фото выложил в Сеть ее колумбийский коллега Малуба.
Наталья Гочнарова
18:01

Наталья Гочнарова

Иностранные знаменитости подписали открытое письмо в поддержку Израиля

Иностранные знаменитости подписали открытое письмо в поддержку Израиля

Всего звезд за рубежом, поддерживающих Израиль, набралось более 700 человек.
Наталья Гончарова
17:45

Наталья Гончарова

Представители фирмы Graffin-event подали на Ивлева в суд, утверждая, что ведущий не оплатил их услуги полностью

Представители фирмы Graffin-event подали на Ивлева в суд, утверждая, что ведущий не оплатил их услуги полностью

Причиной обращения Graffin-event в суд стал тот факт, что Константин Ивлев не выплатил компании всю сумму за организацию гастрономического фестиваля "Да, шеф!", прошедшего на территории Екатеринбурга.