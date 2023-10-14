Егор Крид выгнал дочь музыканта Трофима Лизу из шоу «Голос»

Полуфинал шоу «Голос. Уже не дети» завершился на Первом канале. Главной интригой выпуска был вопрос, попадет Лиза Трофимова в финал или нет, сообщает СтарХит.
Нынешний сезон передачи собрал бывших участников проекта «Голос. Дети».
Что касается Лизы Трофимовой, то в соцсетях ожидаемо начался ее хейт. За девушку была вынужденно вступиться даже Яна Чурикова.
Трофимова блистательно исполнила свою полуфинальную композицию. После этого к ней обратился наставник Егор Крид. Певец заявил, что в будущем видит Лизу большой артисткой. Он посоветовал ей не сдаваться, не обращать внимания на негатив недоброжелателей.
Не бросай музыку. Это правда твое. Когда ты поешь, смотришь в глаза, тогда мир замирает. Когда поешь, то каждое слово доносишь в сердце.
Ты особенный человечек, береги это. Если у тебя очень известный папа, сложно вдвойне.
Но в итоге наставник Лизу Трофимову не выбрал. В финал вместе с ним отправились Вероника Сыромля и Рагда Ханиева.
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