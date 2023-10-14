Сергей Пенкин на концерте в Ижевске сбежал из зала посередине песни

10:34 2023-10-14
Сергей Пенкин на концерте в Ижевске сбежал из зала посередине песни

Опустив микрофон, исполнитель вдруг выскочил в фойе и помчался вдоль рядов удивленных зрителей.

Певец и Сергей Пенкин сорвал бурные овации после оригинального сюрприза, который он устроил зрителям в Ижевске.

На концерте в ДК «Металлург» артист вдруг оборвал песню и быстро покинул зал. Озадаченные зрители не могли понять, что случилось, сообщает 5-tv.ru.

Но, как оказалось, Пенкин с микрофоном в руках пересек фойе и по лестнице забрался на балкон концертного зала. Поклонники были в восторге от появления звезды на балконе буквально в метре от слушателей.

Сергей Пенкин во время своего фееричного концерта в Ижевске выбежал из зрительного зала и направился… Смотрите видео! - такой надписью сопроводил видеоролик с записью этого момента организатор шоу Борис Рубиновский.

Очередное сольное выступление Пенкина состоятся 20 октября в Нарофоминске. Зрители раскупают билеты и ждут очередных сюрпризов. 

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