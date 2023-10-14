Россиянка при восхождении на пик Непала рухнула в расщелину с высоты 6680 метров

Жительница России сорвалась и упала в расщелину на высоте 6680 метров во время восхождения на пик Непала. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на СМИ.

По имеющимся данным, ЧП произошло примерно в 11:25 утра по местному времени или 08:40 по московскому.

38-летняя альпинистка входила в состав туристической группы, куда входило еще двое мужчины. Судьба несчастной пока неизвестна.