Россиянка при восхождении на пик Непала рухнула в расщелину с высоты 6680 метров

16:15 2023-10-14
Россиянка при восхождении на пик Непала рухнула в расщелину с высоты 6680 метров

38-летняя альпинистка входила в состав туристической группы, куда входило еще двое мужчины. Судьба несчастной пока неизвестна.

Жительница России сорвалась и упала в расщелину на высоте 6680 метров во время восхождения на пик Непала. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на СМИ.

По имеющимся данным, ЧП произошло примерно в 11:25 утра по местному времени или 08:40 по московскому.

38-летняя альпинистка входила в состав туристической группы, куда входило еще двое мужчины. Судьба несчастной пока неизвестна.

Предпринимаются меры по запуску поисково-спасательной миссии, - заявил в интервью СМИ глава компании Himalayan Guides Исвари Пауделя.

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