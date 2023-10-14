Сати Спивакова впервые рассказала о раке груди

61-летняя жена всемирно известного музыканта Владимира Спивакова призналась, что минувшим летом узнала, что у нее онкология. К счастью, болезнь обнаружили на ранней стадии, сообщает СтарХит.

Как уточняет издание, у актрисы выявили рак груди. Она получала лечение во Франции. Сегодня все позади, и Сати в прекрасной форме.

В июне обстоятельства моей жизни кардинально изменились, но, к счастью, лучшие времена наступили. Я имела много планов на это лето, но все перечеркнула болезнь, - отметила женщина.

Она добавила, что, к счастью, врачи сделали свое дело, и сегодня она чувствует себя отлично.

Замуж за скрипача-виртуоза актриса вышла в 1984 году. В браке с дирижером родились 3 дочери — Екатерина, Татьяна и Анна. Супруги также воспитали племянницу Спивакова Александру, которая потеряла маму.