В Бердянске при аншлаге прошел спектакль артистов Театра Вахтангова

Спектакль «Крик лангусты» московского Театра имени Вахтангова при полном аншлаге прошел 13-го октября в ДК Бердянска. В постановке были заняты народные артисты РФ Юлия Рутберг и Андрей Ильин. Пригласительные билеты зрителям раздавали бесплатно, сообщает КП.

Добирались до Бердянска сложно, ехали из Ростова-на-Дону через Мариуполь, - рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

По его словам, их впечатлили масштабы работ по возрождению Мариуполя, разрушенного во время СВО.

Он также уточнил, что артистам пришлось преодолеть 7 блокпостов, прежде чем приехать в Бердянск.

Когда приехали в Бердянск, отчётливо увидели, что последние лет двадцать никто ничего в город не вкладывал. Даже центр города в удручающем виде. Но я верю, что сюда тоже постепенно придут положительные изменения, - уверен Кирилл Крок.

Поклонники поблагодарили актеров за то, что они не побоялись приехать.

Следующая постановка московских звезд состоится уже в Мелитополе.