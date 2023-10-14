Роман Костомаров показал, как управляет автомобилем после ампутации

16:53 2023-10-14
Роман Костомаров показал, как управляет автомобилем после ампутации

Знаменитый фигурист прокатился по площадке и признался, что пережил минуты счастья.

Фигурист Роман Костомаров впервые после ампутации кисти рук и стоп сел за руль и прокатился по площадке, сообщает Рrozvezd.info.

Вот я и поехал. Счастья полные штаны! - поделился своей радостью спортсмен.

Поклонники поддержали кумира и назвали его настоящим героем, "крутым" и "мощным парнем".

Рома, ты огонь. Чемпион, человечище. Мы за тебя все молились и верили, что по-другому быть не могло.
Только вперед, чемпион! - написали подписчики в своих комментариях к последнему посту Романа.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
16:58

Светлана Игнатьева

Анита Цой рассказала, как борется с депрессией

Анита Цой рассказала, как борется с депрессией

Исполнительница призналась, что держать себя в руках ей помогают музыка и спорт.
Светлана Игнатьева
16:44

Светлана Игнатьева

В Бердянске при аншлаге прошел спектакль артистов Театра Вахтангова

В Бердянске при аншлаге прошел спектакль артистов Театра Вахтангова

Зрители поблагодарили звездных гостей, которые порадовали их своим творчеством. Следующая постановка московских артистов состоится в Мариуполе.
Светлана Игнатьева
16:26

Светлана Игнатьева

Сати Спивакова впервые рассказала о раке груди

Сати Спивакова впервые рассказала о раке груди

Опасную болезнь у жены всемирно известного музыканта выявили минувшим летом, актриса прошла курс лечения.
Светлана Игнатьева
16:15

Светлана Игнатьева

Россиянка при восхождении на пик Непала рухнула в расщелину с высоты 6680 метров

Россиянка при восхождении на пик Непала рухнула в расщелину с высоты 6680 метров

38-летняя альпинистка входила в состав туристической группы, куда входило еще двое мужчины. Судьба несчастной пока неизвестна.
Светлана Игнатьева
11:58

Светлана Игнатьева

Победившего на шоу «Танцы» Дмитрия Щебета задержали в Москве с наркотиками

Победившего на шоу «Танцы» Дмитрия Щебета задержали в Москве с наркотиками

Сотрудники ДПС остановили молодого человека потому, что он вызывал подозрение из-за необычного поведения.
Светлана Игнатьева
11:48

Светлана Игнатьева

Тайная миссия города Тимгада, построенного древними римляне прямо в пустыне

Тайная миссия города Тимгада, построенного древними римляне прямо в пустыне

Почему римляне надумали возвести город там, где нет ни воды, плодородной почвы и практически никто не живет?