Роман Костомаров показал, как управляет автомобилем после ампутации

Фигурист Роман Костомаров впервые после ампутации кисти рук и стоп сел за руль и прокатился по площадке, сообщает Рrozvezd.info.

Вот я и поехал. Счастья полные штаны! - поделился своей радостью спортсмен.

Поклонники поддержали кумира и назвали его настоящим героем, "крутым" и "мощным парнем".

Рома, ты огонь. Чемпион, человечище. Мы за тебя все молились и верили, что по-другому быть не могло.

Только вперед, чемпион! - написали подписчики в своих комментариях к последнему посту Романа.