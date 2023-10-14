Роман Костомаров показал, как управляет автомобилем после ампутации

Фигурист Роман Костомаров впервые после ампутации кисти рук и стоп сел за руль и прокатился по площадке, сообщает Рrozvezd.info.
Вот я и поехал. Счастья полные штаны! - поделился своей радостью спортсмен.
Поклонники поддержали кумира и назвали его настоящим героем, "крутым" и "мощным парнем".
Рома, ты огонь. Чемпион, человечище. Мы за тебя все молились и верили, что по-другому быть не могло.
Только вперед, чемпион! - написали подписчики в своих комментариях к последнему посту Романа.
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