Звезда девяностых Катя Семенова опять вернулась к мужу-изменщику

10:45 2023-10-15
Звезда девяностых Катя Семенова опять вернулась к мужу-изменщику

62-летняя исполнительница дала старым отношениям новый шанс и не прогадала.

Певица Екатерина Семенова опять сошлась с экс-мужем, юмористом Михаилом Церишенко. Эту новость активно обсуждают коллеги и знакомые звезды.

Дело в том, что расставание Семеновой и Церишенко несколько лет назад сопровождал грандиозный скандал, сообщает 5-tv.ru.

Исполнительница об измене мужа узнала случайно, обнаружив в смартфоне благоверного сомнительную переписку. Семенова на публике делала вид, что в ее семье тишь да благодать, а избранник в это время продолжал спускать деньги на барышень. 

Но потом звезда не выдержала и подала на развод. В эфире одного из телешоу артистка призналась: когда за ней начали ухаживать богатые воздыхатели, Церишенко понял масштаб совершенной катастрофы.

Он многое сделал для того, чтобы вернуть бывшую жену назад, и в какой-то момент сердце певицы дрогнуло.

Мы помирились. В какой-то момент понимаешь, что это - твой родной человек, — сообщила Семенова.

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