Звезда девяностых Катя Семенова опять вернулась к мужу-изменщику

Певица Екатерина Семенова опять сошлась с экс-мужем, юмористом Михаилом Церишенко. Эту новость активно обсуждают коллеги и знакомые звезды.

Дело в том, что расставание Семеновой и Церишенко несколько лет назад сопровождал грандиозный скандал, сообщает 5-tv.ru.

Исполнительница об измене мужа узнала случайно, обнаружив в смартфоне благоверного сомнительную переписку. Семенова на публике делала вид, что в ее семье тишь да благодать, а избранник в это время продолжал спускать деньги на барышень.

Но потом звезда не выдержала и подала на развод. В эфире одного из телешоу артистка призналась: когда за ней начали ухаживать богатые воздыхатели, Церишенко понял масштаб совершенной катастрофы.

Он многое сделал для того, чтобы вернуть бывшую жену назад, и в какой-то момент сердце певицы дрогнуло.