Вдова актера Алексея Булдакова после смерти мужа лишилась всего имущества

Звезда ленты «Особенности национальной рыбалки» скончался в апреле 2019-го года. У его супруги Людмилы Андреевны после смерти мужа остались два дома. Продав один из них, женщина купила квартиру в Москве и переехала туда жить.

Второй дом находился в собственности вдовы звезды вплоть до декабря 2022-го года. Булдакова его сдавала в аренду и на эти средства жила. Но потом выяснилось, что она осталась без недвижимости.

У Людмилы Андреевны в данный момент вообще ничего нет. Нет квартиры, дома и земли, — раскрыл секрет друг вдовы Эдуард Гладкий.

Мужчина рассказал, что узнал об этом случайно - когда племянница Булдаковой пожаловалась, что не может оформить субсидию, потому что у тети нет собственности в виде недвижимости.

Выяснилось, что все имущество было оформлено на другого человека, - рассказал Эдуард.

Булдакова, как оказалось, переписала имущество на племянника умершего мужа. Но в целом - хотела распределить недвижимость между племянниками покойного супруга, своей племянницей и Гладким.

Сейчас в этом вопросе разбирается суд.