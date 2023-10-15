Вдова актера Алексея Булдакова после смерти мужа лишилась всего имущества

Звезда ленты «Особенности национальной рыбалки» скончался в апреле 2019-го года. У его супруги Людмилы Андреевны после смерти мужа остались два дома. Продав один из них, женщина купила квартиру в Москве и переехала туда жить.
Второй дом находился в собственности вдовы звезды вплоть до декабря 2022-го года. Булдакова его сдавала в аренду и на эти средства жила. Но потом выяснилось, что она осталась без недвижимости.
У Людмилы Андреевны в данный момент вообще ничего нет. Нет квартиры, дома и земли, — раскрыл секрет друг вдовы Эдуард Гладкий.
Мужчина рассказал, что узнал об этом случайно - когда племянница Булдаковой пожаловалась, что не может оформить субсидию, потому что у тети нет собственности в виде недвижимости.
Выяснилось, что все имущество было оформлено на другого человека, - рассказал Эдуард.
Булдакова, как оказалось, переписала имущество на племянника умершего мужа. Но в целом - хотела распределить недвижимость между племянниками покойного супруга, своей племянницей и Гладким.
Сейчас в этом вопросе разбирается суд.
Я не пойду с ними воевать. Мне это не надо. Я просто жалею, что раньше не продала всё это. Нужно было продать и забыть, - подытожила женщина в шоу «Эксклюзив» на Первом канале.