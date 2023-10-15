Правда и выдумки о султане Сулеймане Великолепном: каким он был на самом деле

Сулейман Кануни прославился, как правитель, который сумел значительно расширить владения Османской Империи. Султан известен как благотворитель: в эпоху его правления строилось много больниц и мечетей.

Современники называли его бесстрашным, а в историю Сулейман вошел под прозвищем “Великолепный”.

В известном сериале зрители негодовали из-за того, что создатели добавили в реальную историю много художественного вымысла. А каким на самом деле был этот великий правитель?

Показанному в кино прототипу он и вправду не соответстовал. На эту роль режиссеры выбрали красивого и харизматичного мужчину, тогда как реальный правитель Османской империи был маленького роста. У него к тому же были кривые ноги и желтые зубы.

В начале правления Сулейман был справедливым и рассудительным, однако с годами его характер изменился в худшую сторону. Султан не любил собственных сыновей: он считал, что они хотят отобрать у него престол.

Правитель страдал манией преследования, был чересчур подозрительным. В отличие от сериального воплощения, Сулейман был не прочь выпить. Алкоголь делал его совершенно невменяемым, и последствия пьянства правителя были всей его семьи катастрофическими.

И это еще не все: правитель был жесток и собственноручно изобретал приспособления для пыток. Но было и одно положительное качество: равенство правосудия. Сулейману было не важно, кто именно совершил преступление - раб, слуга либо его сын. Все они несли равное наказание.

Если провинилась женщина, она тоже получала наказание, как и взрослый мужчина.