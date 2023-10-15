В Помпеях найдены доказательства, что водопровод губил ее жителей еще до извержения Везувия

Трубы в римских акведуках изготавливались из свинца. Этот вредный металл накапливался в организме, и приводил к поражению нервной системы.
Существует предположение, что массовое отравление свинцом стало причиной падения древнеримской цивилизации. Но вредность труб где-то и преувеличивалась.
Они оставались опасными первое время после установки. Потом свинец покрывался кальцитовой коркой, и уже не мог проникать в воду.
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