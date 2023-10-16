За номер 39 на автомобиле в Афганистане можно поплатиться даже жизнью

22:25 2023-10-16
За номер 39 на автомобиле в Афганистане можно поплатиться даже жизнью

Автовладелец с номером 39 в Афганистане подвергается оскорблениям и даже угрозам физической расправы.

Никто из владельцев авто не хочет брать номер 39 в автомобильной инспекции. А все дело в значении этого номера в стране.

В переводе с языка пушту 39 звучит как сутенер. А Афганистан страна со строгими моральными и религиозными нормами ислама.

Те, кому не повезло иметь такой номер, идут на разные ухищрения. Простреливают тройку, чтобы она походила на 9, заклеивают и закрашивают. И неизвестно, что опаснее: полицейский штраф или общественное порицание и угрозы.

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