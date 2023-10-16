В Индии зашкаливает количество смертей из-за неудачных мест для селфи

Смартфоны в этой стране доступны, а вот образования населению недостает. Люди просто не понимают, что некоторые фото на смартфон могут стоить жизни.

Среди погибших от селфи есть случаи фото поцелуя с дикой коброй, перед надвигающимся поездом, на краю обрыва, рядом со спящим медведем. А одна мамочка, решив сделать селфи на эскалаторе, уронила маленького ребенка.

Индийская полиция стала бороться с этим явлением, штрафуя нарушителей на 18 долларов. Также власти стали определять зоны, где селфи делать запрещено.