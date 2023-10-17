Татьяна Тарасова заявила, что Костомаров вернется на лед

08:46 2023-10-17
Татьяна Тарасова заявила, что Костомаров вернется на лед

Легендарный тренер уверена, что спортсмену по силам даже то, что сначала кажется невозможным.

Заслуженный тренер Советского Союза Татьяна Тарасова считает, что фигурист Роман Костомаров может вернуться на лед, пишет "Советский спорт".

Тарасова уверена, что скоро увидит Костомарова как полноценного участника ледового шоу. Потому что он - спортсмен, с которым все реально.

Костомаров был госпитализирован в начале января 2023 года после новогодних шоу на открытом воздухе. Роман попал в больницу с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких. Состояние звезды оценивалось как крайне тяжелое.

Он долгое время находился на лечении, был подключен к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО) и на ИВЛ. У звезды из-за осложнений ампутировали кисти рук и стопы ног.

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