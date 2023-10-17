107-летняя британка рассказала, что помогло ей прожить так долго

107-летняя Эдна Уолмсли из Великобритании раскрыла секрет своего долголетия.

Она родилась еще в 1916 году, работала школьным поваром. После того, как состарилась и овдовела, живет в доме престарелых. От местных обитателей женщину отличает то, что она всегда ходит с чашкой чая в руке.

Но в день очередного дня рождения Эдна сменила чай на бокал игристого. Поднимая его, женщина рассказала, как ей удалось прожить так долго.

Я прожила долго, правда? Секрет долгой жизни кроется в том, что я всегда отличалась хорошим аппетитом, у меня всегда были хорошая еда.

Самая старая женщина Великобритании уточнила, что она никогда не голодала, мама ее хорошо кормила.

Эдна пережила правление четырех монархов страны, две мировые войны и две пандемии. Женщина любит чтение, поэзию, разгадывает кроссворды.

В 90 лет она увлекалась йогой и слыла заядлой путешественницей. Побывала не только в странах Европы, но и в одиночку посетила Индию.