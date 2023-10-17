Стоматолог Автандилян рассказала, как часто можно использовать отбеливающие зубные пасты

11:41 2023-10-17
Стоматолог Автандилян рассказала, как часто можно использовать отбеливающие зубные пасты

Такие зубные пасты довольно агрессивны и могут повредить зубную эмаль, потому использовать ее надо не чаще раза-двух в неделю.

Врач-стоматолог, руководитель клиники «Smilestudio» Луиза Автандилян рассказала, можно ли отбеливать зубы в домашних условиях, сообщает «Газета.Ru».

По словам Автандилян, злоупотреблять отбеливающими зубными пастами нельзя. Специалист посоветовала использовать ее не чаще, чем пару раз в неделю.

Пасты с высоким уровнем абразивности служат для очищения зубной эмали от мягкого налета, а также пигментированных пятен.

Но такие зубные пасты довольно агрессивны и могут повредить зубную эмаль, потому не надо использовать их чаще раза-двух в неделю. В остальные дни лучше применять реминерализирующую или обычную гигиеническую зубную пасту, - отметила она.

Специалист предостерегла также и от использования лимонной кислоты.

Хотя это средство может осветлить зубную эмаль, эффект будет непродолжительным, а вот последствия для зубов — фатальными.

Зубная эмаль под воздействием агрессивных кислот становится пористой, быстро разрушается. Кроме того, возникает гиперчувствительность зубов, сопровождающаяся сильными болевыми ощущениями.

При злоупотреблении таким способом отбеливания вообще уничтожается поверхностный слой зубной эмали, — объяснила Атандилян.

По ее словам, опасна и пищевая сода, которая царапает поверхность зубов.

Автандилян рекомендовала отбеливать зубы в стоматологических клиниках, а дома пользоваться специальными полосками, предварительно проконсультировавшись со специалистом.

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