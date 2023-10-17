Эксперты объяснили, нужно ли мыть покупные яйца

Свердловский Роспотребнадзор провел опрос жителей, уточнив, моют ли они яйца перед употреблением. Как выяснилось, 59 процентов опрошенных делают это регулярно.

Не моют, потому что «не едят скорлупу», 34 процента. Оставшиеся избирательны: моют, например, если добавляют яйца в фарш. А если готовят омлет либо добавляют в тесто, тогда - нет.

При этом специалисты ведомства настаивают: исключений быть не должно, куриные яйца надо мыть всегда.

Это очень важно для профилактики инфекций, - отмечено в рекомендациях.

К слову, есть нюансы и в хранении яиц. Они должны лежать острым концом вниз, таким образом воздушный пузырь из широкой части не будет касаться желтка.