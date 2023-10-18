Специалисты рассказали, какую пользу в доме дает герань

По-научному герань имеет такое название, как пеларгония, но в народе им не пользуются. У хозяек это - одно из любимых и популярных растений. За что его так любят?

Как поясняет Рамблер, герань ценят за неприхотливость, яркие и пышные цветы. Но и это еще не все. Ученые доказали, что растение способно очищать воздух.

Цветок насыщает комнату целебными эфиролями, фитонцидами и многими другими полезными летучими соединениями, обладающими противовирусными, противомикробными, противоаллергенными, антибактериальными и дезинфицирующими свойствами.

Более того - герань, как выяснилось, отпугивает комаров. А еще - очищает воздух от возбудителей различных болезней и ядовитых веществ, отмечают эксперты телеграм-канала "Цветочница".

Цветок также помогает избавиться от бессонницы, стресса, депрессии, неврозов, апатии и мигрени.