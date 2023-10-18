В Японии из-за перевеса не смог взлететь лайнер со спортсменами сумо

На прошлой неделе сумоисты не смогли улететь на «Боинге» из Токио и Осаки на японский остров Амами-Осима. Их пришлось доставлять спецрейсом.

При такой сверхнагрузке самолету могло не хватить топлива и при максимальной заправке. Потому оставались два варианта: замена борта на более вместительный или «рассадка» таких пассажиров по разным лайнерам, - рассказали эксперты. Учитывая, что аэропорт прибытия Амами на более крупные воздушные суда не рассчитан, для 27 сумоистов организовали спецрейс. Ровно так поступили и в воскресенье, чтобы доставить борцов обратно.

Масса наиболее крупных представителей древнего спорта может превышать 250 килограммов. Сегодня самым тяжелым считается экс-сумоист из Бурятии Анатолий Михаханов, выступавщий под псевдонимом Орора Сатоси.

В 2018-м году его максимальный вес составлял 293 килограмма. Россиянин в возрасте 35 лет завершил карьеру и вернулся домой. За время выступления Михаханов участвовал в 111 соревнованиях.