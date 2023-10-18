В Японии из-за перевеса не смог взлететь лайнер со спортсменами сумо

10:46 2023-10-18
В Японии из-за перевеса не смог взлететь лайнер со спортсменами сумо

Средний вес таких борцов составляет 120 килограммов, это почти вдвое больше средней массы среднего жителя Японии.

На прошлой неделе сумоисты не смогли улететь на «Боинге» из Токио и Осаки на японский остров Амами-Осима. Их пришлось доставлять спецрейсом. 

При такой сверхнагрузке самолету могло не хватить топлива и при максимальной заправке. Потому оставались два варианта: замена борта на более вместительный или «рассадка» таких пассажиров по разным лайнерам, - рассказали эксперты.

Учитывая, что аэропорт прибытия Амами на более крупные воздушные суда не рассчитан, для 27 сумоистов организовали спецрейс. Ровно так поступили и в воскресенье, чтобы доставить борцов обратно.

Масса наиболее крупных представителей древнего спорта может превышать 250 килограммов. Сегодня самым тяжелым считается экс-сумоист из Бурятии Анатолий Михаханов, выступавщий под псевдонимом Орора Сатоси.

В 2018-м году его максимальный вес составлял 293 килограмма. Россиянин в возрасте 35 лет завершил карьеру и вернулся домой. За время выступления Михаханов участвовал в 111 соревнованиях.

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