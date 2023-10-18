Магистр «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов со скандалом покинул клуб знатоков и обвинил ведущего шоу

Четвертая игра осенней серии «Что? Где? Когда?», которую 15 октября показал «Первый канал», оказалась очень шумной. За столом знатоков оказалась команда Андрея Козлова, и этот выпуск завершился грандиозным скандалом, сообщает автор канала Палач на платформе Дзен.

Команда знатоков с трудом добралась до счета 4:5 (в пользу телезрителей), и у капитана не выдержали нервы. Магистр сначала наехал на Александра Друзя и Бориса Левина – по его мнению, те слишком громко разговаривали.

Потом легендарный игрок решил сам ответить на вопрос зрителя, однако в итоге выдал странный перформанс. Ведущий Борис Крюк не засчитал ответ и присудил телезрителям победу - со счетом 4:6.

После этого началось тотальное безумие.

Это несправедливо, господин ведущий! – кричал Козлов.

Магистр при этом заявил, что выступления в «Что? Где? Когда?» для него закончены навсегда, и покинул съемки до финальной речи Крюка.

Мнение зрителей разделились. Одни считают, что версию Андрея надо было засчитывать, а другие уверены, что скандальный знаток опять пытался добыть очки любыми возможными способами, потому и вспылил.