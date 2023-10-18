Магистр «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов со скандалом покинул клуб знатоков и обвинил ведущего шоу

16:56 2023-10-18
Магистр «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов со скандалом покинул клуб знатоков и обвинил ведущего шоу

Ведущий не засчитал ответ легендарного игрока, и его команда проиграла зрителям. Козлов считает, что решение было несправедливым.

Четвертая игра осенней серии «Что? Где? Когда?», которую 15 октября показал «Первый канал», оказалась очень шумной. За столом знатоков оказалась команда Андрея Козлова, и этот выпуск завершился грандиозным скандалом, сообщает автор канала Палач на платформе Дзен.

Команда знатоков с трудом добралась до счета 4:5 (в пользу телезрителей), и у капитана не выдержали нервы. Магистр сначала наехал на Александра Друзя и Бориса Левина – по его мнению, те слишком громко разговаривали.

Потом легендарный игрок решил сам ответить на вопрос зрителя, однако в итоге выдал странный перформанс. Ведущий Борис Крюк не засчитал ответ и присудил телезрителям победу - со счетом 4:6.

После этого началось тотальное безумие.

Это несправедливо, господин ведущий! – кричал Козлов.

Магистр при этом заявил, что выступления в «Что? Где? Когда?» для него закончены навсегда, и покинул съемки до финальной речи Крюка.

Мнение зрителей разделились. Одни считают, что версию Андрея надо было засчитывать, а другие уверены, что скандальный знаток опять пытался добыть очки любыми возможными способами, потому и вспылил.

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