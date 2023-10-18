Умер звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Евгений Артемьев

Актер театра и кино Евгений Артемьев скончался на 69-м году жизни, сообщает Рамблер со ссылкой на пресс-службу Театра им. В.Ф. Комиссаржевской. Артист служил здесь многие годы.

Ушел из жизни Евгений Артемьев. Коллектив Театра имени В.Ф. Комиссаржевской вместе с близкими скорбит, - говорится в сообщении пресс-службы.

Евгений Артемьев родился 14-го мая 1955-го года. Он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии в 1981 году и известен как актер театра и кино. Кроме Театра им. В.Ф. Комиссаржевской, служил в детском драматическом «Театре на Неве».

В его активе такие фильмы, как «Без видимых причин», «Торпедоносцы», «Это было за Нарвской заставой», сериалы «Мангуст», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Хроники убойного отдела», «Свои и чужие».