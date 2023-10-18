Искусственному интеллекту удалось расшифровать свиток, пролежавший под пеплом Везувия 2000 лет

Археологам не удалось даже раскрыть его, не говоря уж о том, чтобы расшифровать его содержание.

Однако с этой задачей постепенно справляется искусственный интеллект. Ученые сделали рентгеновский снимок свитка.

Расшифровка стала возможной, благодаря схеме машинного обучения на шаблоне, взятом с другого аналогичного свитка, находившегося в хорошем состоянии.

С помощью программного обеспечения ИИ было расшифровано одно слово: «порфиры» или «фиолетовый». Этот цвет ассоциировался с богатством в Древнем Риме.