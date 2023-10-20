Советский мультфильм «Трое на острове» вызвал ярость у зрителей Запада

10:22 2023-10-20
Советский мультфильм «Трое на острове» вызвал ярость у зрителей Запада

В этом анимационном фильме для детей заграничные зрители обнаружили множество расистских штампов.

Советский мультфильм «Трое на острове» недавно попал в рекомендации заграничных пользователей YouTube. Новые зрители при этом усмотрели там расизм, сообщает Вокруг света.

В частности, были возмущены афроамериканцы, при этом их эмоции даже подняли рейтинг мультфильма. В чем же суть недовольства зарубежных пользователей YouTube? Авторы канала «Киноамнезия» на платформе «Дзен» напомнили сюжет анимационного фильма.

«Трое на острове» снят по мотивам повести Виталия Губарева. В мультфильме главный герой Боря с друзьями попадает на пиратский остров, где между ними и пиратами завязывается противостояние.

В активе пионеров был волшебный платок, который мог превращать обычного советского мальчика в темнокожего. В мультике к нему обращается капитан пиратов Рыжий Пес, который говорит:

Эй, черномазый, поди сюда! Почисти мне ботфорты!

Разница в отношении к белым и чернокожему мальчикам в фильме и стала пунктом возмущения на Западе. По мнению блогера, это - из-за клише о чернокожих, которые были распространены до середины XX века. 

Он отсылает к опыту США, где сто лет назад были популярны народные театры. Актерами там служили белокожие американцы, но наносили черный грим и разыгрывали веселые сценки для увеселения публики.

Почтенные белые господа хохотали, глядя, как актеры показывали танцы африканских невольников. Именно комичное превращение белого в чернокожего и напомнил современным жителям США этот мультфильм.

Показать следующие комментарии
Фото
Антон Райт
12:10

Антон Райт

Range Rover Пола Пирса из НБА конфискован

Range Rover Пола Пирса из НБА конфискован

У звезды НБА Пола Пирса в настоящее время возникли небольшие юридические проблемы после того, как банк подал заявление о конфискации его Range Rover.
Антон Райт
12:07

Антон Райт

Sony и Honda объединили усилия для создания нового вида электромобиля под торговой маркой Afeela

Sony и Honda объединили усилия для создания нового вида электромобиля под торговой маркой Afeela

Axios описывает прототип Afeela как ”красивый электрокар" и пример транспортных средств, которые являются “компьютерами на колесах”.
Антон Райт
12:03

Антон Райт

Toyota в 2023 году, представит два электрических концептов: Первый из них известный как FT-Se

Toyota в 2023 году, представит два электрических концептов: Первый из них известный как FT-Se

Автомобиль отличается низким дизайном с задними фонарями в форме крыльев, встроенным в крышку багажника спойлером и массивным задним диффузором.
Антон Райт
11:35

Антон Райт

Toyota Camry 2025 года преображается, судя по таинственному тизеру

Toyota Camry 2025 года преображается, судя по таинственному тизеру

На фотографии, опубликованной Toyota , изображена передняя часть седана с подписью lightning, похожей на дизайн Toyota Prius.
Светлана Игнатьева
10:56

Светлана Игнатьева

Комик Семён Слепаков остался без жилья в Москве

Комик Семён Слепаков остался без жилья в Москве

Свою квартиру артист продал в начале октября, и теперь у него больше нет недвижимости в России.
Светлана Игнатьева
10:51

Светлана Игнатьева

Ученые перечислили профессии, которые повышают риск деменции

Ученые перечислили профессии, которые повышают риск деменции

В этот перечень вошли профессии, которые связаны с тяжелым физическим трудом.