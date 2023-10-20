Советский мультфильм «Трое на острове» вызвал ярость у зрителей Запада

Советский мультфильм «Трое на острове» недавно попал в рекомендации заграничных пользователей YouTube. Новые зрители при этом усмотрели там расизм, сообщает Вокруг света.

В частности, были возмущены афроамериканцы, при этом их эмоции даже подняли рейтинг мультфильма. В чем же суть недовольства зарубежных пользователей YouTube? Авторы канала «Киноамнезия» на платформе «Дзен» напомнили сюжет анимационного фильма.

«Трое на острове» снят по мотивам повести Виталия Губарева. В мультфильме главный герой Боря с друзьями попадает на пиратский остров, где между ними и пиратами завязывается противостояние.

В активе пионеров был волшебный платок, который мог превращать обычного советского мальчика в темнокожего. В мультике к нему обращается капитан пиратов Рыжий Пес, который говорит:

Эй, черномазый, поди сюда! Почисти мне ботфорты!

Разница в отношении к белым и чернокожему мальчикам в фильме и стала пунктом возмущения на Западе. По мнению блогера, это - из-за клише о чернокожих, которые были распространены до середины XX века.

Он отсылает к опыту США, где сто лет назад были популярны народные театры. Актерами там служили белокожие американцы, но наносили черный грим и разыгрывали веселые сценки для увеселения публики.

Почтенные белые господа хохотали, глядя, как актеры показывали танцы африканских невольников. Именно комичное превращение белого в чернокожего и напомнил современным жителям США этот мультфильм.