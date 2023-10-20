Бывшая участница «Дома-2» Олеся Малибу подала на развод спустя месяц после свадьбы

Олеся Малибу рассталась с избранником, от которого еще недавно хотела родить. По словам красотки, муж 2 дня не появлялся дома и не брал трубку телефона, потому она психанула и решила подать на развод, сообщает СтарХит.

Ставлю точку, нам дальше не по пути. Мы не едем в Хургаду, хотя уже куплен свадебный тур! В этом нет никакого смысла. Причина нашего развода — обман. Могу долго терпеть, однако однажды все лопается, как воздушный шарик, - посетовала экс-участница реалити.

Издание уточняет, что вместо Артемия трубку взяла его мама. Пенсионерка рассказала Малибу, что ее сын попал в больницу, но Олеся считает, что тот на самом деле находился рядом с ней.

Я всегда говорю, что люди не меняются, потому не стоит тратить свое время на лжецов и их мамок. Короче, нас вместе больше вы не увидите. Разве что в зале судебных заседаний! — добавила 34-летняя девушка.

Артемий старше ее на 19 лет, но Малибу не смущала разница в возрасте. Она сразу поставила свои условия - о верности, высоких заработках и так далее. Возможно, мужчина с обещаниями не справился.