Коллекционер купил люстру за 300 долларов, а спустя десятилетия продал за миллионы

Потрясающая люстра, купленная за 300 долларов в лондонском антикварном магазине, оказалась намного дороже. На аукционе Christie's она ушла за за 3,5 миллиона долларов.

Как оказалось, это - уникальная работа культового швейцарского скульптора Альберто Джакометти. Британский художник Джон Крэкстон оценил еще в 1960-м, и купил за предложенную цену. А когда живописец умер, люстра из его дома отправилась на аукцион.

Эта люстра - яркий пример бережливости или антиквариата, который приносит свои плоды. В то время, как Крэкстон знал истинную ценность предмета, который покупал, некоторые бережливые люди часто натыкаются на джекпот, даже не осознавая этого.

Например, один из американских покупателей купил за 20 долларов люстру, реальная цена которой - 3300 долларов.