Жена Славы Комиссаренко решила в США развиваться как блогер

Супруга Славы Комиссаренко рассказала в соцсетях о переменах в своей жизни. Юлия Шашкова после громкого скандала улетела в Штаты и поступила в колледж, где будет изучать английский язык и американскую культуру, сообщает СтарХит.

26-летняя красавица намерена развиваться в сфере блогинга.

Здесь происходит много интересного, потому я решила начать вести на YouTube свой влог, - поделилась Юлия.

Неизвестно, живет девушка сейчас со звездным супругом либо развелась. Как напоминает издание, Слава через неделю после свадьбы узнал, что его избранница в прошлом работала в эскорте.

Комику признался, что ему неприятно было узнать правду не от супруги, а из Интернета.