Жена Славы Комиссаренко решила в США развиваться как блогер

Супруга Славы Комиссаренко рассказала в соцсетях о переменах в своей жизни. Юлия Шашкова после громкого скандала улетела в Штаты и поступила в колледж, где будет изучать английский язык и американскую культуру, сообщает СтарХит.
26-летняя красавица намерена развиваться в сфере блогинга.
Здесь происходит много интересного, потому я решила начать вести на YouTube свой влог, - поделилась Юлия.
Неизвестно, живет девушка сейчас со звездным супругом либо развелась. Как напоминает издание, Слава через неделю после свадьбы узнал, что его избранница в прошлом работала в эскорте.
Комику признался, что ему неприятно было узнать правду не от супруги, а из Интернета.
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