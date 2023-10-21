Сумасшедший миллиардер спрятал клад, за которым в 21-м веке охотились более 300 тысяч человек

В поисках этого клада погибли 4 человека. Хотя полиция пыталась прекратить дикую погоню за золотом, одержимость людей оказалась сильнее страха за жизнь.

А спрятал имущество эксцентричный Форест Фенн - коллекционер и арт-диллер. Он решил оставить таким образом память о себе и оповестил мир о зарытом кладе. Об этом снимали потом документальные фильмы, писали книги.

Тысячи людей бросали работы, чтобы посвятить время и силы поиску сокровищ, стоимость которых больше 2 миллиардов долларов, сообщает автор канала Бай Ласка на платформе Дзен.

Форест Фенн идею о зарытых сокровищах вынашивал несколько лет. В 1988-м году бизнесмену поставили диагноз: рак почки. Мужчина закопал клад в районе скалистых гор Америки, протяженность которых 5 тысяч километров, но общественности этот факт озвучил не сразу.

Болезнь отступила, и миллиардер решил дождаться 80-го дня рождения, чтобы потом запустить погоню за золотом. В 2010-м году Фенн выпустил свою автобиографию под названием "Страсть погони". В книге рассказывалось и о зарытых сокровищах стоимостью 2 миллиона долларов.

В издании также было опубликовано стихотворение, где зашифровано 9 ключей-подсказок. С этого момента и началась погоня за кладом. В ней приняли участие более 300 000 человек.

В 2013-м году клад оценивали уже в 5 миллионов долларов. В закопанном сундуке Фореста находились золотые слитки, редкие монеты, самородки и украшения. Там также находилась и старая банка из-под оливок с автобиографией бизнесмена.

Люди были буквально одержимы поиском. Не обошлось и без жертв: в горах один за другим были обнаружены тела 4 пропавших без вести кладоискателей.

6 июня 2020-го года один из счастливчиков все-таки нашел этот клад. В подтверждение данного факта молодой человек отправил миллиардеру фото находки и потом встретился с Форестом лично.

Форест Фенн в присутствии своего адвоката признал найденный сундук с его содержимым именно тем кладом, который он закопал 10 лет назад. Спустя пару месяцев того же года Фореста не стало.

После смерти коллекционера мужчина, который нашел спрятанные драгоценности, открыл своё лицо. Им оказался 32-летний студент-медик по имени Джек Стюф. Он рассказал, что на поиск точных координат потратил 2 года. Ещё 25 дней провел непосредственно в Скалистых горах.