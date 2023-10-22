Внезапная смерть экс-участника группы «Элвин Грей» Артура Кусимова потрясла родных и коллег

Популярный музыкант из Башкирии Артур Кусимов умер на 32-м году жизни, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на бывшего соратника звезды Радика Юльякшина, известного под псевдонимом Элвин Грей.

Не стало Артура Кусимова, бывшего музыкант группы „Элвин Грей“. Больно. Скорбим, - написал он ВКонтакте.

Ранее молодые люди вместе пели в группе «Эвлин Грей», но потом Кусимов замахнулся на сольную карьеру. По словам Юльякшина, его друг два последних года работал над собственным проектом, но не успел презентовать его.

У музыканта остались мать и младшая сестра. Что стало причиной смерти артиста, не сообщается.