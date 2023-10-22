Экс-муж звезды Comedy Woman Кати Варнавы нашел ей в Америке замену

Бывший актрисы Екатерины Варнавы, режиссер Александр Молочников, покинул Россию более года назад. Он обосновался в США.

Мужчина недолго был один: он сумел влюбить в себя известного продюсера Одессу Рэй, сообщает СтарХит.

Разница в возрасте у влюбленных составляет 10 лет, но это не мешает им строить гармоничные отношения. Александр и Одесса не скрывают чувств друг к другу.

Их связывает не только работа, но и одинаковые политические взгляды: режиссер и продюсер поливают грязью Россию, таким образом пытаясь завоевать внимание американских властей.

Александр Молочников ранее состоял в браке со звездой Comedy Woman Катей Варнавой, но их союз не был долгим.