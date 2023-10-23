Ведущую шоу «ДНК» Анну Казючиц за «критику СВО и хамство» с треском выгнали из спектакля

10:05 2023-10-23
Ведущую шоу «ДНК» Анну Казючиц за «критику СВО и хамство» с треском выгнали из спектакля

Постановка «Вот и свела судьба нас» объехала десятки городов России и пользуется успехом у зрителей, но коллеги не сработались с артисткой.

Звезду сериалов и ведущую шоу ДНК» на НТВ Анну Казючиц уволили со скандалом из антрепризного спектакля, где актриса играла с начала года. Коллеги артистки устали от связанных с ней скандалов за кулисами и хамского поведения Анны, сообщает СтарХит.

Постановка «Вот и свела судьба нас» объехала десятки городов России и пользуется успехом у зрителей. Но, как оказалось, занятые в ней Макар Запорожский, Анна Данькова и другие артисты не сработались с Казючиц.

Аня выходила из себя, переставала контролировать поток слов, - рассказала СтарХиту администратор спектакля Алена Тихомирова. 

Она ругается матом, не держит себя в руках и не может нормально общаться. Чуть что, сразу крики.

Видно, зазвездилась. Конфликт назрел еще в сентябре на гастролях в Петербурге. Терпеть такое неуважение долго никто не станет. 

Как выяснил СтарХит, одной из причин скандалов также стала постоянная критика Казючиц СВО на Украине.

Патриотично настроенные коллеги антироссийскую позицию не приветствовали, потому то и дело вспыхивала ругань.

Слушать всякие лозунги и рассуждения артистам из спектакля было элементарно неприятно, — поделился свидетель регулярных перепалок.

Кроме театральных проектов, которых стало на один меньше, Анна почти три года ведет шоу «ДНК» на НТВ.

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