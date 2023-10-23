Современники-коллеги недолюбливали Сергея Есенина и считали мерзким типом

15:26 2023-10-23
Современники-коллеги недолюбливали Сергея Есенина и считали мерзким типом

Жизнь поэта сопровождали скандалы, и даже на его похоронах разгорелись споры о наследстве.

Сергей Есенин вызывал у окружавших его людей не самые лучшие чувства. И сам тех, кто не терпел его истерики или не восхищался им, записывал в стан врагов и завистников, сообщает автор канала "Российских бомонд" на платформе Дзен.

В частности, недолюбливали Есенина Твардовский и Рубцов, хотя их считали последователями поэта. Твардовский, выражая общую претензию большинства недругов-коллег Есенина, говорил:

Родился в деревне, а деревни не знает. Оперный персонаж и позер. Садко в красных сапожках.

С Борисом Пастернаком у Есенина вообще были больные отношения при их жизни. Есенин пытался Пастернака задеть, но тот не задевался. Правда, по его же признанию, после встреч с поэтом иногда плакал от обиды. Однажды они даже подрались, при этом Пастернак был трезв, а Есенин был пьян. 

Бунин вообще злился при одном упоминании Есенина, а Анна Ахматова утверждала, что Есенин "слишком занят собой", и его "занимало одно: как лучше носить чуб: на правую сторону или на левую".

После смерти поэта начался скандальный дележ оставленного им имущества. На наследство претендовали родители, сестры, Райх, Софья Толстая, четверо детей. Скандал разгорелся еще на похоронах поэта. 

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