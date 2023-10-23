Президент синагоги Саманты Волл найдена в Детройте зарезанной возле своего дома

Президент синагоги в Детройте была зарезана возле собственного дома. Полиция сообщает, что мотив убийства Саманты Волл в настоящее время неизвестен.

40-летняя американка погибла на месте происшествия, у нее многочисленные ножевые ранения.

Находясь на месте происшествия, полицейские заметили кровавый след, который вел к месту жительства жертвы. По всей вероятности, там и произошло преступление, - сказал капрал Дэн Донаковски из полицейского управления Детройта.

Госпожа Волл возглавляла синагогу Исаакия в центре города с 2022-го года. Ранее она была помощником представителя Демократической партии Элиссы Слоткиной и сотрудником предвыборного штаба генпрокурора Даны Нессел, сообщает Detroit Free Press.

Начальник полиции Детройта Джеймс Уайт заявил, что убийство оставило много вопросов без ответов. Он попросил общественность набраться терпения, пока следователи изучают все имеющиеся улики.

Генеральный прокурор Дана Нессель заявила, что она "шокирована, опечалена и в ужасе" от случившегося.

Сэм была самым добрым человеком, которого я когда-либо знала, - написала она в X, бывшем Twitter. Ею двигала искренняя любовь к своему сообществу, штату и стране. Сэм действительно использовала свою веру и активность, чтобы создать лучшее место для всех.

Мэр города Майк Дагган также заявил, что он был "опустошен", узнав о смерти Волл. Глава Детройта выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей.