Индиец Куда Бакс стал неразгаданным чудом 20-го столетия, потому что мог видеть с завязанными глазами

Куда Бакса считали "волшебником" из Индии. Он провел много фокусов с закрытыми глазами: вдевал нитку в иголку, читал книги и даже катался на велосипеде с завязанными плотной тканью глазами.

Человек, которого считали чудом 20-го столетия, родился в Кашмире в 1905 году и прославился тем, что мог "видеть без глаз". Куда был хедлайнером магических шоу "Человек с рентгеновскими глазами" и очаровал целые поколения своими сверхчеловеческими способностями.

Чтобы стать фокусником, он убежал из дома и с 13 лет работал помощником известного в те времена в Индии артиста Мурома. В последующие годы путешествовал по Бирме (Мьянме), Цейлону (Шри-Ланке) и Бомбею (Мумбаи), постигая трюки и навыки у местных фокусников, йогов и театральных артистов.

В мае 1935 года Бакса отправился в Англию, где был большой спрос на магов из Восточного мира. Из увлечения Запада магическими действиями извлекли выгоду многие индийские маги. Бакс был одним из них.

В Англии Бакс быстро прославился как человек, обладающий рентгеновским зрением. В июле 1935 года знаменитый британский "охотник за привидениями" Гарри Прайс вместе с командой врачей проверили подлинность его возможностей.

Прайс пришел подготовленным: с хирургическими бинтами, клейкой лентой, ватными тампонами и специальной маской-завязкой из двух слоев плотной черной ваты, - отмечает очевидец.

Он успешно прочитал отрывок из книги с повязкой на глазу. После этого врач снова наложил ему повязку на глаза, и Бакс прочел написанную от руки записку, которую положили на стол за его спиной.

В сентябре 1935 года Бакса подвергли еще одному испытанию, что повысило его славу не только в Англии, но и во всей Европе. Куда в присутствии врачей, психологов и журналистов ходил по огню. Наблюдатели тестировали каждый аспект его действия до и после прогулки, чтобы выявить любой возможный обман.

Для эксперимента вырыли яму, заполнили поленьями дерева, древесным углем, парафином и газетами, потом все это подожгли. Пару часов спустя Бакс прошел через пылающую яму для костра не один, а четыре раза.

Волдырей на его ногах не осталось. Прайс выдвинул теорию некой "неясной взаимосвязи между физическими и психическими силами, которая помогает сделать невосприимчивым к травмам".

По словам Бакса, у него есть "внутреннее чувство зрения", которое помогает ему совершать подвиги, и он оттачивал это чувство, "концентрируя сознательный разум" с помощью упражнений, которым йог научил его еще в подростковом возрасте.

Тысячи людей стекались посмотреть его шоу, а пресса называла "чудом века" и "восьмым чудом света". Бакс даже вел свое собственное телешоу "Куда Бакс, индуистский мистик". Позже он покинул Лондон и переехал в США, где продолжил выступать, в том числе в знаменитом клубе Magic Castle в Голливуде.

Бакс умер в 1981 году в Лос-Анджелесе. Свои последние дни он провел, играя в карты в Волшебном замке с фокусниками.